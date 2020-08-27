لبنان | تعميم من “المركزي” إعادة تفعيل عمل المصارف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 02:19 مساءً - منذ 26 دقيقة مصرف لبنان المركزي أصدر مصرف لبنان تعميماً بشأن إعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان. إضغط على الرابط للاطلاع على التعميم: تعميم من مصرف لبنان

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