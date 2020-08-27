لبنان | الـ”يونيسكو”: قرابة 85 ألف تلميذ في لبنان تضرروا جراء الانفجار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 02:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو أودري أزولاي، أن “قرابة 85 ألف تلميذ في لبنان تأثّروا بفعل الأضرار التي لحقت بالقطاع التعليمي في وقت يعاني هذا القطاع من صعوبات في ظلّ الأوضاع الصعبة مثل كورونا”.

وأضافت خلال تفقدها برفقة وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب مدرسة الثلاثة أقمار في الجميزة ومدرسة الأشرفية الثالثة الرسمية في منطقة الجعيتاوي، المدرسة أولوية وسنعمل بالتعاون مع الجهات المحلية لوضع خطة وتأمين التمويل لإعادة بناء المدارس المتضررة”.

وحوّل انفجار المرفأ في 4 أغسطس بيروت مدينة منكوبة بعدما تشرّد نحو 300 ألف من سكانها، ممن تدمرت منازلهم أو تضررت.

وأدى انفجار المرفأ إلى سقوط أكثر من 170 قتيل وأكثر من 6000 جريح ولا يزال هناك عشرات المفقودين العالقين تحت ركام الإهراءات.

وفقدت أكثر من 300 ألف عائلة منزلها ورزقها وجنى عمرها بلحظة. ارتفع عدد الموقوفين بمذكرات قضائية في ملف انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت إلى 16 شخصا.

Advertisements

واستجوب المحقق العدلي في هذا الملف، القاضي فادي صوان، أربعة أشخاص مدعى عليهم، هم: مدير العمليات في المرفأ سامر رعد، ورئيس مصلحة الأمن والسلامة محمد زياد العوف، والرقيب أول في الجمارك إلياس شاهين، والرقيب أول في الجمارك خالد الخطيب.

وأصدر المحقق العدلي مذكرات توقيف بحق الأربعة، ليرتفع عدد الموقوفين بمذكرات قضائية إلى 16 شخصا، بينهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر.

وبعد ستة أيام، دفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، بعد أن حلت منذ 11 شباط الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 تشرين الأول 2019.

ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.