لبنان | وزير خارجية كندا: نقف إلى جانب لبنان ومساعدات لإعادة إعمار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 12:18 مساءً - منذ 43 دقيقة

أكد وزير خارجية كندا فرانسوا فيليب شامبين وقوف كندا إلى جانب لبنان، ومساعدته في إعادة الإعمار بعد انفجار مرفأ بيروت.

كلام شامبين جاء خلال لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون على رأس وفد لتنسيق عمليات الإغاثة بعد الانفجار في مرفأ بيروت.

يذكر أنه فور وقوع الانفجار، انهمرت المساعدات من كافة دول العالم إلى لبنان لمساندة المواطنين في المحنة والكارثة التي وقعوا بها.

ووقع انفجار مرفأ بيروت عشية 4 آب 2020 أدى إلى سقوط أكثر من 170 قتيلاً وأكثر من 6000 جريح ولا يزال هناك عشرات المفقودين تحت ركام إهراءات المرفأ.

وحوّل انفجار المرفأ في 4 أغسطس بيروت مدينة منكوبة بعدما تشرّد نحو 300 ألف من سكانها، ممن تدمرت منازلهم أو تضررت.

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وفي سياق التحقيقات، أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان مذكرتي توقيف، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين إلى ستة.

وتحقق السلطات في انفجار المرفأ المروع الذي تسبّب بمقتل 181 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، لمعرفة مسبّبات الانفجار والمسؤولين عن تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم منذ ست سنوات من دون تدابير وقاية.

واستجوب “القاضي صوان المدعى عليه حنا فارس والمدعى عليها المهندسة نائلة الحاج.. وأصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما”.

ويتولى فارس منصب مدير إقليم بيروت في إدارة الجمارك، أما الحاج فهي مسؤولة عن الشركة المتعهدة أعمال صيانة العنبر الرقم 12، حيث وقع الانفجار.

وبذلك، يرتفع عدد الذين صدرت مذكرات توقيف بحقهم في هذا الملف إلى ستة أشخاص، بينهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم، من إجمالي 19 موقوفاً على ذمة التحقيق.