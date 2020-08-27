لبنان | الأمن العام أشرف على توزيع المحروقات من منشأتي طرابلس والزهراني

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 12:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

أشرفت المديرية العامة للأمن العام على استلام شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشأتي النفط في طرابلس والزهراني.

وأعلنت المديرية أن الكمية المستلمة من شركات التوزيع /8.488.702/ من مادة المازوت. وتم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات وأصحاب مولدات توزيع الكهرباء.

وجاء في البيان الذي نشرته عبر “تويتر”: “في إطار متابعة عمليات تسليم وتوزيع مادة المازوت، وعدم احتكارها أو التلاعب بالسعر الرسمي، قامت بتاريخ 26/08/2020 دوريات من المديرية العامة للأمن العام بالإشراف على استلام شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشأتي النفط في طرابلس والزهراني، ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في كافة المناطق اللبنانية.

بلغت الكمية المستلمة من شركات التوزيع /8.488.702/ ثمانية ملايين وأربعمائة وثمانية وثمانين الفاً وسبعمئة وليترين من مادة المازوت.

تم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات وأصحاب مولدات توزيع الكهرباء”.