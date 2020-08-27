لبنان | بري دعا اللجان إلى جلسة لدرس اقتراحات مقدمة من النواب في 2 أيلول

رئيس مجلس النواب نبيه بري
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، التربية والتعليم العالي والثقافة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 2 ايلول الحالي 2020.
وذلك لدرس:
1- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلزام مصرف لبنان بصرف مبلغ عشرة الاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار “1515” عن العام الدراسي 2020 – 2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.المقدم من النواب ايهاب حمادة، حسن فضل الله، ابراهيم الموسوي وعلي فياض بتاريخ 24/6/2020.
2- اقتراح القانون الرامي الى حماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم واعادة اعمارها، المقدم من النواب عماد واكيم، جورج عقيص وفادي سعد بتاريخ 24/8/2020.
اذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد، تجتمع اللجان في الساعة الحادية عشرة من اليوم نفسه بثلث أعضائها.
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