لبنان | فهمي في عيد الأمن العام الـ75: يبقى الايمان بنهوض لبنان راسخاً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 12:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

بمناسبة العيد الـ75 للأمن العام، “اعتبر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أنه “رغم الحزن والألم، يبقى الايمان بنهوض لبنان راسخاً”.

وقال فهمي عبر “تويتر”: “ستبقى المديرية العامة للامن العام مع المؤسسات العسكرية والامنية يداً واحدة من أجل لبنان”.

وأرفق فهمي تغريدته بوسم: #العيد_٧٥ #الأمن_العام.

في السياق متصل، وجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم كلمة إلى العسكريين، بمناسبة عيد الأمن العام الخامس والسبعين.

وجاء في جزء من الكلمة:

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“يحل العيد الخامس والسبعين للأمن العام، فيما الحزن العميق يترك ألما بالغا في صفوفنا جراء استشهاد ثلاثة من خيرة رجالنا، فضلا عن ثلاثة وعشرين أصيبوا بجروح مختلفة جراء الإنفجار الهائل الذي كاد أن يمحو العاصمة بيروت، وأودى بمئات القتلى وآلاف الجرحى، ومثلهم ممن اضطروا الى ترك بيوتهم التي تصدعت، ناهيكم بدمار نزل بآلاف الوحدات السكنية والشركات والمحال التجارية.

ما يزيد من شدة الألم ووقعه، ان الكارثة أصابت كلا منا بطريقة او بأخرى. هول ما حصل لا يمكن نسيانه أو تجاوزه لأجيال كثيرة. وسيبقى في عقولنا وضمائرنا ووجداننا إحتراما للشهداء الذين سقطوا.

الضرورة القصوى حاليا هي للتعاضد والتعاون وفقا لأرفع معايير الشفافية للنهوض من الفاجعة التي أصابت كل لبنان بلا استثناء. هي للتماسك الوطني في ظل تصدع أصاب من الدولة والمجتمع مقتلا، لا يمكن إنكاره في حال من الأحوال. من يحاول أن ينفي ذلك أو يقلل من حجم اهتزاز بناء الدولة، بعدما انكشف الأخير على سلسلة أزمات كلها ذات طبيعة وجودية كونها لامست حق العيش ذاته بدءا من الهواء النقي، وصولا إلى الإنفجار الرهيب وما بينهما من مآزق اقتصادية واجتماعية ومالية ونقدية وصحية، إنما هو شريك في كل ما أصاب وطننا”.