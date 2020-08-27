لبنان | طقس الـWeekend غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 12:18 مساءً - منذ ساعتين

يستمر هذا الأسبوع بطقس غائم جزئياً مع ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتشكل الضباب المحلي على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر تدريجيا بدءا من يوم الجمعة بكتل هوائية حارة تستمر خلال الأيام المقبلة.

معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل من 25 الى 33 درجة مئوية في الظل.

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– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا دون تعديل درجات الحرارة وتشكل الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتشكل الضباب المحلي على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة على الساحل، وملحوظ في الداخل وعلى الجبال.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 29 درجة، في الداخل من 18 الى 37 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و80%.

– حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة.

– الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,08 ساعة غروب الشمس: 19,11