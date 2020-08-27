لبنان | “الأمن العام” يذكر المواطنين بالإبلاغ عن أي تلاعب بسعر صرف الدولار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 12:18 مساءً - منذ ساعتين الأمن العام ذكّرت المديرية العامة لقوى الأمن العام المواطنين والمؤسسات بإبلاغهم عن أي تلاعب في سعر صرف الدولار الأميركي الذي يحدد يومياً من قبل نقابة الصرافين. وذلك عبر الإتصال بغرفة العمليات الخاصة المشتركة لمتابعة عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية مقابل الدولار على الارقام التالية: 01384248 – 01384247 – 01384215 و 01384211.

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