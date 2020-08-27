لبنان | مرفأ بيروت عاد بكامل طاقاته شحناً وتفريغاً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 10:17 صباحاً - منذ 3 دقائق

أعلن رئيس المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي، أن مرفأ بيروت انطلق بكامل طاقاته شحنا وتفريغا.

وشكر القيسي الحكومة والجيش الفرنسي على “كل الجهود التي قاموا بها في مرفأ بيروت، حيث تم وضع الدراسات اللازمة حول الركام الموجود في عمق البحر وبواخر غارقة، وأجروا عملية مسح شاملة للاعماق واقترحوا حلولا لسحب هذا الركام”.

وأشار إلى أنهم “استقدموا شركة فرنسية لسحب الركام والبواخر الغارقة بالتعاون مع الجيش اللبناني، المشكور على الجهود التي يقوم بها العقيدان يوسف حيدر وسامر دياب اللذان ينسقان كل الامور مع الفرنسيين، لان المياه هي لبنانية والتنسيق ضروري لتنظيف الاحواض بالسرعة اللازمة لتستخدم في استقبال السفن على الارصفة الاخرى، بدلا من التي حصل عليها الانفجار”.

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وأوضح أن “الروتين الإداري يؤثر على العمل، ولكننا استدعينا أصحاب البواخر الغارقة وشركات التأمين في مهلة أقصاها 24 ساعة، حتى نتمكن من سحب كل الركام بالسرعة المطلوبة، وأعتقد أن مدة أسبوعين كافية لانهاء هذه الاعمال”.

وكرر أن “المرفأ انطلق بكامل طاقاته شحنا وتفريغا مئة بالمئة، والعمليات تتم بصورة عادية ويشمل كل المجالات، مستوعبات وبضائع مختلفة”.

يذكر أن القيسي ترأس اجتماعا حضره ممثلون عن الجيش الفرنسي الموجود في المرفأ، رئيس فوج الاشغال المستقل في الجيش العقيد يوسف حيدر، أمين سر اللجنة الادارية توفيق لطيف وأعضاء الهيئة الادارية ورؤساء الدوائر والمصالح في إدارة المرفأ، حيث عرض الجيش الفرنسي للنتائج العملية التي توصل إليها من خلال العمليات الميدانية في المرفأ.