لبنان | مجلس الأمن الدولي يدعو للتجديد لليونيفل في لبنان لسنة واحدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2020 9:20 صباحًا

لسنة واحدة، دعا مجلس الأمن الدولي للتجديد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) مع خفض عدد الجنود من 15 ألف إلى 13 ألف جندي والطلب من بيروت تسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر الخط الأزرق الذي يفصل لبنان عن إسرائيل.

مشروع القرار ينص على أنه “إقرارا منه بأن اليونيفيل طبّقت ولايتها بنجاح منذ العام 2006، ما أتاح لها صون السلام والأمن منذ ذلك الحين” فإن المجلس “يقرر خفض الحد الأقصى للأفراد من 15 ألف جندي إلى 13 ألفا”.

ويدعو النص الذي صاغته فرنسا “الحكومة اللبنانية إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوة التحقيق فيها بما في ذلك كل الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق المتصلة باكتشاف أنفاق” تسمح بعمليات توغل في الأراضي الإسرائيلية.