لبنان | بعد الضجة التي حصلت… جاد غصن لن يعمل في “بلومبرغ الشرق”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 01:19 صباحاً - منذ 56 دقيقة

آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2020 1:31 صباحًا

لم يكد الاعلامي جاد غصن يعلن في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” عن تقدّمه باستقالته من قناة “الجديد”، وانتقاله الى خوض تجربة مع قناة “بلومبرغ الشرق” في دبي، حتى استذكر الناشطون السعوديون والاماراتيون تاريخ جاد “الاسود” تجاه المملكة والامارات، فبدأوا بنشر تغريدات سابقة له، اهان فيها الدول التي يريد ان يأكل من خيرها اليوم، مطالبين ان يتوجه الى ايران و”حزب الله” الذي تباهى لسنوات بما يرتكبانه في المنطقة لاسيما تجاه دول الخليج.

فرحة جاد لن تكتمل، وبحسب معلومات “صوت بيروت انترناشونال” التي حصل عليها من مصدر رفيع المستوى في ” بلومبرغ الشرق” فإن غصن لن يكون له مكاناً ضمن فريق عملها، وشرح المصدر “تقدم جاد بسيرته الذاتية كأي شخص يريد الحصول على وظيفة، تم دراسة ملفه، تلقى عرضاً للعمل، وبعد دراسة خلفيته لم يقدم له اي عقد للعمل”، واضاف المصدر “الامر لا يقتصر على قناة بلومبرغ الشرق، بل ان غصن لن يحصل على اي فرصة عمل في اي مؤسسة في المملكة السعودية والامارات”.

حملة كبيرة شنت على غصن على “تويتر”، شارك فيها الاعلامي جيري ماهر المعروف بقربه من دوائر القرار في المملكة السعودية والامارات، بتغريدة أكد فيها ان “#جاد_غصن لم و لن يعمل في بلومبرغ الشرق. هذه القصة بإختصار”.

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وكتب الأمير سطام بن خالد آل سعود “تغريدات مسيئة للسعودية وللشعب السعودي تحدث بها #جاد_غصن في وقت سابق ومع كل هذا الأمر يتم طلبه للعمل في قناة الشرق بلومبيرغ ، أظن أنه كان من الأجدر على القناة إتاحة الفرصة لأبناء الوطن فهم خير لنا من جلب أمثال هؤلاء الذين يغيرون قناعاتهم بالمال فقط لا غير”..

ناشطون كثر عبروا عن غضبهم من انضمام جاد الى قناة ” بلومبرغ الشرق” منهم من كتب “الإعلامي #جاد_غصن قضى حياته الإعلامية في إنتاج التقارير التلفزيونية والتغريدات اليومية للإساءة للسعودية ورموزها وشعبها في جميع المجالات، واليوم يستقيل من قناة الجديد ليلتحق بقناة بلومبرغ”، و”غريب كيف قبل جاد غصن يترك لبنان وتلفزيون الجديد التقدمي جدا ويتوظف بمؤسسة ممولة من دولة يعتبرها هو “الاكثر رجعية” في المنطقة” و”جاد غصن اعلامي لبناني يهاجم يوميا دول الخليج والمملكة العربية السعودية تحديداً ! بتغريداته يستهزئ من دول الخليج ومن المملكة العربية السعودية تحديداً !و يتهم دول الخليج عامة والسعودية تحديداً بالرجعية والقتل والسرقة وبعد كل هيدا رايح يشتغل بدول الخليج وبقناة سعودية تحديداً”!