لبنان | “الأمن العام” أشرف على توزيع المحروقات من منشأة النفط في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أن دوريات من المديرية العامة للأمن العام أشرفت على استلام شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشأة النفط في طرابلس.

بلغت الكمية المستلمة من شركات التوزيع /3.692.186 ليتراً من مادة المازوت. وتم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات وأصحاب مولدات توزيع الكهرباء.

وجاء في البيان الكامل: “في إطار متابعة عمليات تسليم وتوزيع مادة المازوت، وعدم احتكارها أو التلاعب بالسعر الرسمي، قامت بتاريخ 25/08/2020 دوريات من المديرية العامة للأمن العام بالإشراف على استلام شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشأة النفط في طرابلس.

ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في كافة المناطق اللبنانية من الساعة 07:00 وانتهت عند الساعة 16:00.

بلغت الكمية المستلمة من شركات التوزيع /3.692.186/ ثلاثة ملايين وستماية وإثنان وتسعون ألفاً ومئة وستة وثمانون ليتراً من مادة المازوت. تم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات وأصحاب مولدات توزيع الكهرباء”.