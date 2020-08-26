لبنان | “الصحة”: 5 إصابات جديدة على متن الرحلات القادمة إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

افادت وزارة الصحة العامة في بيان انه باستكمال نتائج فحوصات PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 24/8/2020 كما بالدفعة الأولى من فحوصات أجريت بتاريخ 25/8/2020؛ وأظهرت النتائج وجود 5 حالات إيجابية.

وجاءت نتائج 24 الجاري كالتالي:

“رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية).

“رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

“رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية).

” رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (جميعها سلبية).

“رحلة برلين : شركة SR رقم 1510 (جميعها سلبية).

“رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).

“رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

“رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

“رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 25 الجاري كالتالي:

“رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

“رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).

“رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية.)

“رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة إيجابية).

“رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة واحدة إيجابية).

“رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة واحدة إيجابية).

“رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية).

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في السياق، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، في حديث تلفزيوني، ان “لبنان دخل في الموجة الثانية من وباء كورونا المستجد”.

وقال حسن: “تسجيل 12 حالة وفاة يوم امس هذا دليل على اننا نواجه ذروة بمواجهة الوباء ويجب ان ننظر الى الارقام على انها مؤشر غير ايجابي لمسار الوباء، ويجب على الجميع احترام قانون التعبئة العامة وحال الطوارئ، ويجب ان نأخذ هذا الملف على محمل الجد”.

وأعلن حسن ان “لبنان سجل اليوم 561 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد”.

وفي ظل ارتفاع عداد كورونا بشكل كبير في الأسبوعين الماضيين، أعلن المجلس الأعلى للدفاع تمديد التعبئة العامة إلى نهاية هذا العام.