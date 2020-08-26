لبنان | محمية أرز الشوف الطبيعية… بصيص أمل في عتمة لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

فاز مدير محمية أرز الشوف الطبيعية نزار يوسف هاني بجائزة كينتون آر ميلر المرموقة والقيمة للابتكارات الجديدة في المتنزهات الوطنية، واستدامة المحميات الطبيعية.

واوضحت محمية أرز الشوف ان “هذه الجائزة هي بمثابة تكريم لأفراد يتخذون خطوات جريئة ومثمرة لضمان استدامة المحميات الطبيعية.

وتحمل الجائزة اسم الدكتور كينتون آر ميلر، الذي كان المدير العام للاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN) (منذ عام 1983 حتى 1988 ورئيس اللجنة العالمية للمحميات الطبيعية WCPA لثلاث دورات.

وتعتبر الجائزة تكريماً لإرثه الباهر المتمثل في تعزيز المعرفة، وتوجيه وإرشاد القادة في مجال صون الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم”.

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اضاف البيان: “وساهمت جهود هاني في تحويل محمية أرز الشوف الطبيعية (التي تغطي 550 كيلومترا مربعا، أي أكثر من 5% من مساحة لبنان) إلى نموذج عالمي للتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتكاملة، يحتل موقع الصدارة في مجال الحفاظ على البيئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع البيان: “تمكنت المحمية منذ إعلانها محمية محيط حيوي في العام 2005 من اعتماد منهج تشاركي أدى إلى إدماج القرى ال 22 التي تشكل المنطقة التنموية للمحمية في إدارتها، وإلى تبني سكانها وقياداتها و سلطاتها المحلية للقرارات والمشاريع كافة”.

وتمكنت من تطوير فرص ريادة الأعمال للسكان المحليين من خلال السياحة البيئية والخدمات المتصلة بها، والزراعة المستدامة وكل ما ينتج عنها، والتنمية الريفية من خلال تحسين جودة المنتجات المحلية، مما أدى إلى خلق فرص عمل وبناء قدرات، مع إيلاء اهتمام خاص بدور النساء والشباب.

أدى كل ذلك إلى توليد الإيرادات بشكل ملحوظ، مع الحفاظ على التراث الثقافي القائم”. وقاد نزار هاني برنامجًا شاملاً تعدى كونه يسعى إلى الحفاظ على غابات الأرز والحياة البرية في جبل لبنان، ليعمل على إعادة تأهيل المشاهد الطبيعية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتنمية المجتمع، والتكيف مع تغيّر المناخ، والعمل على التسوية السلمية للنزاعات”.