لبنان | لبنان يدخل الموجة الثانية من “كورونا”… و561 إصابة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 44 ثانية

دخل لبنان اليوم الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

إذ سجل عداد كورونا أرقام قياسية بعدد الإصابات، حيث كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن لبنان سجل اليوم 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

في السياق، أعلن حسن، في حديث تلفزيوني، ان “لبنان دخل في الموجة الثانية من وباء كورونا المستجد.

وقال حسن: “تسجيل 12 حالة وفاة يوم امس هذا دليل على اننا نواجه ذروة بمواجهة الوباء ويجب ان ننظر الى الارقام على انها مؤشر غير ايجابي لمسار الوباء، ويجب على الجميع احترام قانون التعبئة العامة وحال الطوارئ، ويجب ان نأخذ هذا الملف على محمل الجد”.

وأعلن حسن ان “لبنان سجل اليوم 561 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد”.

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وفي ظل ارتفاع عداد كورونا بشكل كبير في الأسبوعين الماضيين، أعلن المجلس الأعلى للدفاع تمديد التعبئة العامة إلى نهاية هذا العام.

كما أكد المجلس الأعلى للدفاع على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة والقرارات الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة.

كما طلب من اللجنة التقنية المكلفة متابعة الرقابة من كورونا استكمال التواصل مع الجهات المعنية لجهة وضعها موضع التنفيذ والالتزام بالإجراءات والتدابير التي تساهم في التخفيف من انتشار الوباء، على ان يصدر عن وزير الداخلية القرار اللازم عن إمكانية التعديل.

وتم تكليف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن التواصل مع المستشفيات الخاصة لجهة وجوب التعاون والتجاوب والتوصل الى قرار بفتح اجنحة خاصة لمعالجة المصابين من فيروس كورونا خلال مهلة أقصاها 5 أيام.