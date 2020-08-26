لبنان | أوهانيان وحسن إثر زيارة عطوي: نتمنى له الشفاء العاجل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 21 دقيقة

أعلنت وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فارتينيه اوهانيان أنه “منذ اليوم الاول، تواصلنا مع عائلة بطل ونجم الكرة اللبنانية محمد عطوي”.

وتمنت فارتيه له الشفاء له الشفاء العاجل. وقالت خلال زيارتها عيادة عطوي في غرفة العناية المركزة: “نحن اليوم الى جانبه وعائلته وننتظر نتائج التحقيق والقضاء لنبني على الشيء مقتضاه”.

بدوره، قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حسن إثر مرافقة الوزيرة فارتيه في زيارتها عيادة عطوي: “لقد قام مستشفى المقاصد مع البطل الرياضي بما يلزم، ونحن ومعالي الوزيرة علينا ان نكون الى جانبه”.

وأضاف: “نزولا عند رغبة أهله فقد أرسل ملفه الى أكثر من مرجعية علمية أعطوا تقريبا نفس التقارير وهي غير مشجعة للأسف”.

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وأمل حسن من رب العالمين في هذه الايام المؤلمة والحزينة لكن فيها امل ورجاء، ان يخبئ لنا أمرا إيجابيا وهذا ما ستبينه قريبا بعض المراجع العلمية المتخصصة التي يمكن ان تزوره”.

أضاف: “ان ادارة مستشفى المقاصد مشكورة ولجنة علمية من الجامعة الاميركية و”كليمنصو سنتر” على تواصل، واذا كان هناك أي اقتراح أو أمل أو فرصة من خلال عمل جراحي فوزارة الصحة العامة مستعدة لأخذ الموضوع على عاتقها، وهذا أقل ما يمكن تقديمه. نحن سنكون بجانب محمد ولن نتركه”.

وتابع: “على الاجهزة الامنية المتخصصة متابعة الموضوع للتوصل الى نتيجة، ومعالي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي يتحمل معنا هذا الهم ويتابع الامر مع قادة هذه الأجهزة”. يذكر أن اللاعب عطوي أصيب برصاصة طائشة وهو الآن بحال حرجة.