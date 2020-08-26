لبنان | رامبلنغ: لإيجاد فوراً حكومة تتمتع بثقة الشعب

السفير البريطاني كريس رامبلينغ
قدّم سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلنغ بعد ظهر اليوم الأربعاء التعازي للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في ضحايا انفجار مرفأ بيروت.
وعرض رامبلينغ خلال زيارته الراعي في بكركي آخر التطورات على الساحة اللبنانية. وتحدث رامبلينغ بعد اللقاء وقال: “لقد كان اللقاء مهما جدا، وتحدثنا عن انفجار بيروت وقدمت التعازي لغبطته وللشعب اللبناني في ضحايا انفجار المرفأ”.
وأضاف: “تطرقنا الى الدعم الذي قدمته المملكة البريطانية منذ الانفجار والذي تمثل بنحو 27 مليون جنيه استرليني على شكل مساعدات لوجستية وانسانية وطبية، من بينها 250 الف بدلة واقية من جائحة كورونا للمستشفيات الحكومية والخاصة، كذلك وحدات تبريد خاصة بالمستلزمات الطبية. وستواصل المملكة دعمها للشعب اللبناني”.
وتابع: “كذلك تحدثنا عن الوضع الاقتصادي الصعب والصعوبات التي يواجهها لبنان واللبنانيون وضرورة القيام بإصلاحات في هذه المرحلة الدقيقة، واهمية ايجاد حكومة منتجة تتمتع بثقة الشعب باسرع ما يمكن.
وبحث رامبلينغ مع غبطته في مبادرة الحياد التي اطلقها ومضمونها والتي من الواضح ان البعض، ومن بينهم حزب الله لم يؤيدها، وهذا ما يقوض استقرار لبنان”.
وأكد أنه من المهم اليوم ان يتحمل المسؤولون اللبنانيون مسؤولياتهم لإيجاد طريق وسط التحديات التي تواجه لبنان، والاعتراف بان هناك حاجة ماسة للتغيير في لبنان.
واستقبل الراعي بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلنغ الذي قدم تعازيه في ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وكان عرض لآخر التطورات على الساحة اللبنانية.
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