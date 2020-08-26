لبنان | “المؤسسات السياحية”: مخطط جديد للمرحلة المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2020 7:14 مساءً

أعلنت نقابتا أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان وأصحاب المؤسسات السياحية البحرية وضع مخططًا توجيهيًا للمرحلة المقبلة بالتعاون مع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وتركز المخطط على عدد من النقاط منها:

– تحضير القطاع من قبل النقابات السياحية وتأمين التوجيهات والإرشادات لهذا الهدف مع حملة إعلامية

– مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل النقابات المختصة في مرحلة ثانية بعد التأهيل

– مراقبة الدولة والنقابات في المرحلة الثالثة وأخذ إجراءات بحق المخالفين.

واعتبرت النقابة أن التدابير تُكسب القطاع ضمان الاستمرارية لمدة سنة كاملة مع الموافقة على الفتح بتاريخ قريب جدًا تعلن عنه اللجنة لجميع الأقسام في القطاع السياحي.

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وأصدرت نقابتا أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان وأصحاب المؤسسات السياحية البحرية البيان التالي:

“عطفًا على الاجتماع مع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بعد ظهر الاربعاء الواقع في 26 آب 2020 وبعد التداول بالواقع السياحي وانعكاسات الإقفال سلبا على هذا القطاع، وبعد أن عرضت اللجنة المخاوف المتأتية بسبب انتشار هذا الوباء وخطورة المرحلة التي نمرّ بها وضعف القطاع الصحي لمواكبة هذا الخطر وانعكاساته، وضعت اللجنة مخططًا توجيهيًا للمرحلة المقبلة والذي يرتكز على العناصر التالية:

تحضير القطاع من قبل النقابات السياحية وتأمين التوجيهات والإرشادات لهذا الهدف مع حملة إعلامية، مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل النقابات المختصة في مرحلة ثانية بعد التأهيل، مراقبة الدولة والنقابات في المرحلة الثالثة وأخذ إجراءات بحق المخالفين.

إن هذه التدابير تُكسب القطاع ضمان الاستمرارية لمدة سنة كاملة مع الموافقة على الفتح بتاريخ قريب جدًا تعلن عنه اللجنة لجميع الأقسام في القطاع السياحي.

نشكر اللجنة على التعاون والإيجابية في التعاطي على أن تبقى الاجتماعات مفتوحة لمواكبة هذه التدابير”.