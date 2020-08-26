لبنان | عون: نتابع النقاش لإعادة فتح المطاعم والمقاهي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن إعادة فتح المطاعم والمقاهي هي أمر حيوي لقطاع السياحة والخدمات، ولكن تبقى صحة اللبنانيين هي الأساس.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”، “لذلك، نتابع عن كثب مناقشات لجنة مكافحة كورونا مع القطاعات الاقتصادية المعنية للتوصل الى إجراءات اعادة العمل في هذا القطاع وفق شروط صحية صارمة”.

في السياق، اتفقت النقابات السياحية مع لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا المستجد على اعادة فتح المطاعم والمنتجعات السياحية بقدرة استيعابية 50% مع احترام قواعد السلامة العامة.

وشددت مصادر متابعة على ان “وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي سيصدر قراراً يحدد تاريخ اعادة فتح المطاعم”.

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وفي ظل ارتفاع عداد كورونا بشكل كبير في الأسبوعين الماضيين، أعلن المجلس الأعلى للدفاع تمديد التعبئة العامة إلى نهاية هذا العام.

كما أكد المجلس الأعلى للدفاع على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة والقرارات الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة.

كما طلب من اللجنة التقنية المكلفة متابعة الرقابة من كورونا استكمال التواصل مع الجهات المعنية لجهة وضعها موضع التنفيذ والالتزام بالإجراءات والتدابير التي تساهم في التخفيف من انتشار الوباء، على ان يصدر عن وزير الداخلية القرار اللازم عن إمكانية التعديل.

وتم تكليف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن التواصل مع المستشفيات الخاصة لجهة وجوب التعاون والتجاوب والتوصل الى قرار بفتح اجنحة خاصة لمعالجة المصابين من فيروس كورونا خلال مهلة أقصاها 5 أيام.