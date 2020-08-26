لبنان | الرابطة المارونية: التطاول على البطريرك الراعي خيانة وجريمة موصوفة بحق الوطن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ ساعتين

أدانت الرابطة المارونية المواقف النشاز الذي يصدر عن بعض وسائل الإعلام وغيرها.

وحدّدت الرابطة أكثر، إذ شجبت مواقف جريدة الأخبار التي تتطاول على مواقف غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار الوطنية وتنعته بالعمالة والتخوين”.

وشددت على ان “التطاول على البطريرك الراعي خيانة وجريمة موصوفة بحق الوطن”.

ووصفت الرابطة المارونية أنها أقلام رخيصة مأجورة ومدانة ومرهونة لعملاء الخارج تستدعي اللجوء إلى القضاء، لا تؤمن بلبنان وطنا حرا، سيدا، مستقلا، نهائيا، لجميع أبنائه على السواء.

ورأت الرابطة المارونية في عظات غبطة البطريرك خارطة طريق لمستقبل لبنان يجب التعامل معها بكل جدية من أجل إعادة التوازن والتكافؤ في آلية الحكم ومؤسساته العامة وبقاء الوطن الكيان.

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وقالت: “من هذا المنطلق يجب فهم حرص سيد بكركي وإصراره على المناصفة ووجوب تطويق أي محاولة لتسويق الديمقراطية العددية لما ينطوي عليها من مخاطر على مستقبل لبنان وعلى التنوع الذي يعد من الخصائص الملازمة لكيانه”.

ولفتت الرابطة الى انها “درجت على التعاون الوثيق مع غبطته في كل مواقفها، وهي لن تتوقف عند افتراءات بعض الحاقدين”.

وعن الانفجار في المرفأ، أشارت الى ان “مخازن المواد المتفجرة يجب أن تكون خارج أماكن السكن وهذا ما نصت عليه كل القوانين؟

ومن حق الدول المانحة كما المؤسسات والجمعيات والروابط والشبان والشابات الذين يمدون لبنان بالمساعدات السخية، معرفة أسباب هذه الكارثة ومرتكبيها بحق الشعب اللبناني والإنسانية جمعاء لكي ينالوا قصاصهم العادل.

كما طالب بتحقيق دولي مع ما يتوفر له من وسائل حديثة جد متطورة لكشف الجرائم، كفيل بكشف الحقيقة كاملة.