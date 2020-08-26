لبنان | عويجان رداً على المجذوب: نحن من نصنع المناصب وليس العكس

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آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2020 4:47 مساءً
الدكتورة ندى عويجان
اصدرت الدكتورة ندى عويجان بياناً ردت من خلاله على قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب بإقالتها من مهامها كرئيسة للمركز التربوي للبحوث والإنماء كما ردت على تغريدته الذي قال فيها إن “التزوير هو تكليف موظف زورًا وتعديل قراره لاحقًا لا لسبب إلا قرابته بمن عيّنه وإبقائه في مركزه لخمس سنوات دون إنتاج يذكر مع الكثير من المحسوبيات”، ردت عويجان على الوزير في بيان تحت عنوان “إن أردتم أن تهدموا أمّة فاقضوا على التربية فيها… هل هذه هي المهمّة المنشودة ؟”
واعتبرت عويجان في بيانها ان موضوع إلغاء قرار تكليفها كيدي بامتياز، قائلة “حاول البعض تضليل الناس واعطاءه طابع سياسي شخصي.” مؤكدة أنها ليست متمسكة في المنصب، “فنحن من نصنع المناصب وليس العكس.”
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