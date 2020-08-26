لبنان | القاضي صوان استجوب 4 أشخاص في ملف انفجار المرفأ وأوقفهم وجاهياً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ 46 دقيقة آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2020 4:33 مساءً انفجار مرفأ بيروت اصدر المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، مذكرات توقيف وجاهية بحق أربعة أشخاص مدعى عليهم، وذلك بعد استجوابهم، وهم: مدير العمليات في المرفأ سامر رعد، رئيس مصلحة الأمن والسلامة محمد زياد العوف، الرقيب أول في الجمارك الياس شاهين والرقيب أول في الجمارك خالد الخطيب، وبذلك يرتفع عدد الموقوفين بمذكرات قضائية إلى 16 شخصا، ويبقى ثلاثة موقوفين على ذمة التحقيق.

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