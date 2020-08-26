لبنان | فتوح: إنشاء مكتب إقليمي لاتحاد المصارف العربية في السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

بعد قرار مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتفويض وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود أو من ينوب عنه، بإجراء اللازم لتوقيع اتفاقية مقر مع اتحاد المصارف العربية لإنشاء مكتب إقليمي في المملكة، كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح عن إنشاء مكتب إقليمي للاتحاد في المملكة العربية السعودية، في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض.

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وبعد لقائه سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري في مقر اقامته في اليرزة، اعرب فتوح عن “إمتنان اتحاد المصارف العربية، بشخص رئيسه الشيخ محمد جراح الصباح، ورئيس اللجنة التنفيذية في الإتحاد الدكتور جوزيف طربيه، وأعضاء مجلس الإدارة، للمملكة وللجهود التي قام بها السفير بخاري ومؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)”.

وقال: “سنقوم بإعلام كافة وزارات الاقتصاد وغرف التجارة العربية و مصارفنا العربية كافة بأن الاتحاد أنشأ مركزا اقليميا له في المملكة العربية السعودية، والذي سيشكل جسر تواصل بينها وبين السلطات الاقتصادية والمالية والنقدية في المملكة”.

وأضاف “سيعمل المكتب الجديد ضمن إستراتيجية تهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والمصرفية بين المملكة ودول الخليج، وسائر الدول العربية، وخصوصا العمل على رفع مستوى العلاقات التجارية والمصرفية بين لبنان (بلد المقر) إضافة إلى وضع إستراتيجية إستثمارية واسعة النطاق لمشاركة قطاعنا المصرفي العربي متمثلة بمصارفنا الأعضاء في الإتحاد (360 مصرفا) وسائر المؤسسات والشركات المالية العربية في الإستثمار في رؤية 2030 التنموية، متضمنة المشروعات التنموية النهضوية في المملكة”.