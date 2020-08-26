لبنان | حل مشكلة عبور شاحنات النقل اللبنانية عبر الأراضي الأردنية خلال الساعات المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

أُبلغ وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى عبر اتصال هاتفي من نظيره الاردني صالح الخرابشة، عن “حل مشكلة عبور شاحنات النقل اللبنانية عبر الأراضي الأردنية خلال الساعات القليلة المقبلة، على ان يتم تخصيص مسرب خاص لخط الترانزيت حفاظا على السلامة العامة وتسهيلا لعبور الشاحنات”.

وفي شهر حزيران الماضي فوجئ السائقون اللبنانيون والتجار ومصدري الفواكه والخضار، بقرار منع السلطات الاردنية عبور الشاحنات المبردة وشاحنات الخضار بعد سماح المملكة السعودية بعبور السائقين اللبنانيين شرط حصولهم على التأشيرة السعودية.