لبنان | عربيد: للإسراع بعملية إعادة بناء بيروت لتأمين استمرارية المرافق السياحية والتجارية

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عربيد
شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد على “ضرورة الاسراع في عملية إعادة بناء بيروت بعد الانفجار الذي حصل في الرابع من آب الماضي قبل فصل الشتاء القادم وذلك لتأمين استمرارية المرافق السياحية والمؤسسات التجارية”، موضحاً انه “يجب على شركات التأمين أن تقوم بدورها”.
ودعا عربيد خلال اجتماع لقطاع التأمين، الحكومة والسلطات المعنية الى “اجراء تحقيق رسمي وواضح عن طبيعة الانفجار ليبنى على الشيء مقتضاه”، لافتاً الى انه “يجب ان لا ننسى ان اموال الناس محتجزة في المصارف”.
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