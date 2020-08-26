لبنان | مطرانية بيروت المارونية: المطرانية لا تجمع التبرعات عبر أي جمعية

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آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2020 3:30 مساءً
مطرانية بيروت المارونية
أكد المكتب الإعلامي في مطرانية بيروت المارونية أن “المطرانية لا تجمع التبرعات عبر أي جمعية، وهي كانت منذ البداية وضعت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أرقام حسابات يمكن التبرع من خلالها، كما أنه باستطاعة كل من يرغب بالمساعدة التوجّه الى دار المطرانية”.
واضافت “بعض الجمعيات تعمد منذ فترة إلى جمع التبرعات من بعض الراغبين بمساعدة أبناء بيروت المنكوبين، في لبنان، وفي دول الانتشار، مدعية أنها تجمعها بالتعاون مع مطرانية بيروت المارونية”.
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