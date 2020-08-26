لبنان | إسرائيل تنصح “حزب الله” بعدم تجربة قوتها الضاربة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:17 مساءً - منذ 54 دقيقة

بعد أن شهدت المنطقة الحدودية في قرى ميس الجبل وحولا وعيترون في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، توتراً في الامس، حيث اطلقت المدفعية الإسرائيلية عشرات القنابل المضيئة تخوفاً من عملية تسلل قد تكون حصلت.

نصح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو “حزب الله” بعدم تجربة قوة إسرائيل الضاربة، مؤكداً ان “حزب الله يعرض الدولة اللبنانية مرة أخرى إلى خطر بسبب عدوانيته”، واضاف “إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى قيام حزب الله باطلاق النار على قواتنا، ولن نقبل بشن أي عدوان على مواطنينا وسنرد بقوة على أي اعتداء كان”.

اما وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس فقال “نحن على أهبة الاستعداد، كل من سيحاول المس بجنودنا سيلقى ردّاً موجعاً”.

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في حين اعتبر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان الحكومة اللبنانية مسؤولة عما يحدث انطلاقًا من أراضيها، معلناً صباح اليوم أن الطائرات الاسرائيلية قصفت مواقع لحزب الله في لبنان بعد إطلاق نار تجاه قوات إسرائيلية، وشرح إن “مروحيات حربية أغارت على مواقع استطلاع تابعة للحزب على الحدود”.

وفي الامس اعلن الجيش الاسرائيلي عن وقوع “حادث أمني على الحدود الشمالية، في منطقة المنارة قرب الخط الأزرق” ما دفعه الى “إغلاق عدد من الطرقات في المنطقة”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أجرى محادثات أمنية بشأن الوضع على الحدود مع لبنان.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات لبلدات موازية للحدود مع لبنان، محذرا من أي نشاط، كما طلب البقاء في المنازل وقرب الغرف المحصنة أو الملاجئ.