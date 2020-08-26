لبنان | نقابة المحررين وزعت استمارة احصائية للتعويض عن الاضرار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2020 2:10 مساءً

عقدت اللجنة المكلفة من نقابة محرري الصحافة اللبنانية متابعة ملف الاضرار اللاحقة بالقطاع الاعلامي والصحافي، اجتماعا اليوم برئاسة نائب النقيب نافذ قواص وعضوية الزميلين سكارليت حداد وواصف عواضة، في حضور أمين سر مجلس النقابة جورج شاهين، أمين الصندوق علي يوسف، عضو مجلس النقابة حبيب شلوق وعدد من الصحافيين وممثلي المؤسسات الاعلامية.

وبعدما شرحت اللجنة طبيعة عملها لانجاز هذا الملف، وزعت استمارة احصائية وتمنت “على الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية تزويدها بتقارير وافية عن الاضرار في أقرب وقت”، مؤكدة “انها ستتابع هذا الملف مع المؤسسات الصحافية العربية والدولية والمراجع اللبنانية والجهات المانحة، لتأمين الدعم اللازم والتعويض عن الاضرار اللاحقة بالقطاع”.

وحيث ان اللجنة تبلغت حتى الآن بعدد كبير من التقارير التي تلحظ الاضرار الشخصية والمؤسسات، ستوزع الاستمارة على المعنيين، آملة تزويدها بالتقارير المطلوبة، أو الحضور الى مقر النقابة لانجازها.

ويمكن ارسال التقارير الى النقابة على العنوان الآتي: هاتف واتس أب : 944406/70

بريد الكتروني : [email protected]

واعلنت ان ابواب النقابة تفتح ايام الاثنين والاربعاء والجمعة خلال فترة التعبئة العامة.