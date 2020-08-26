لبنان | ارتفاع اسعار الاستهلاك في شهر تموز 11,42%

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2020 1:15 مساءً

أعلنت ادارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، ان الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تموز 2020 سجل ارتفاعا وقدره 11,42% بالنسبة لشهر حزيران 2020. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 9,82 %

ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 11,26 %

ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 12,33 %

ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 11,72 %

ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 10,50 %

ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 13,69 %

وأشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تموز 2020 سجل ارتفاعا وقدره 112,39 في المئة بالنسبة لشهر تموز 2019.