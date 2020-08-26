لبنان | ارتفاع سعر صفيحة البنزين والغاز…وماذا عن سعر الديزل؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:17 مساءً - منذ ساعة واحدة ارتفاع سعر البنزين والغاز ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان والغاز 200 ليرة وانخفض سعر الديزل 100 ليرة. وبذلك تُصبح الأسعار على الشكل التالي: – بنزين 95 اوكتان: 23,800 ليرة لبنانية

– بنزين 98 اوكتان: 24,400 ليرة لبنانية

– الديزل: 15,900 ليرة لبنانية

– الغاز: 14,700 ليرة لبنانية

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