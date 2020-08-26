لبنان | عمليات الجيشين الفرنسي واللبناني: إزالة الردم مرتبطة بالتحقيقات وبعض المناطق لا تزال محظورة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت عمليات الجيشين الفرنسي واللبناني في مؤتمر صحافي، أنه “من المرتقب وصول مجموعة إيطالية الاسبوع المقبل للمساعدة في الجهة المقابلة للمرفأ”.

وأوضحت أن “عملية إزالة الردم مرتبطة بالتحقيقات، فبعض المناطق لا تزال محظورة ولا يمكننا إزالة بعضها بسبب التحقيقات”، مشيرة إلى أنه “تمت إزالة الردميات وفتح كل الطرق داخل المرفأ كما تم تنظيف الساحات فيه.