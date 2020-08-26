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بنيامين نتنياهو
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تغريدة على حسابه عبر تويتر أن “إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى قيام حزب الله باطلاق النار على قواتنا”، مشدداً على اننا “لن نقبل بشن أي عدوان على مواطنينا وسنرد بقوة على أي اعتداء كان”.
وقال نتنياهو: “أنصح حزب الله بعدم تجربة قوة إسرائيل الضاربة. حزب الله يعرض الدولة اللبنانية مرة أخرى إلى خطر بسبب عدوانيته”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نتنياهو: حزب الله يعرض لبنان للخطر مجددا وننصحه بعدم اختبار قوتنا المدمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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