لبنان | نتنياهو: حزب الله يعرض لبنان للخطر مجددا وننصحه بعدم اختبار قوتنا المدمرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:17 مساءً - منذ ساعتين

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تغريدة على حسابه عبر تويتر أن “إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى قيام حزب الله باطلاق النار على قواتنا”، مشدداً على اننا “لن نقبل بشن أي عدوان على مواطنينا وسنرد بقوة على أي اعتداء كان”.

وقال نتنياهو: “أنصح حزب الله بعدم تجربة قوة إسرائيل الضاربة. حزب الله يعرض الدولة اللبنانية مرة أخرى إلى خطر بسبب عدوانيته”.