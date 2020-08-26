لبنان | المديرة العامة لليونسكو تصل الى بيروت: يستطيع الشعب اللبناني التعويل على الدعم الذي تقدمه اليونسكو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ 6 دقائق

أعلن مكتب اليونسكو في بيروت أنه “من المزمع أن تتوجه المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، في زيارة رسمية إلى لبنان اليوم الأربعاء. وسوف تلتقي على مدار يومين الناس الذين تضرروا من الانفجارين اللذين ضربا أركان المدينة في 4 آب، وسوف تزور أيضا مدارس بيروت ومبانيها التراثية التي تكبدت أضرارا جسيمة إثر الانفجارين”.

وأفاد بيان للمكتب اليوم، أنه “في سياق الاستجابة التي تقدمها الأمم المتحدة لهذه الأحداث، أنيطت بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مسؤولية تنسيق الاستجابة الدولية في مضمار التعليم. وسوف تلتقي المديرة العامة ثلة من المسؤولين والممثلين عن المجتمع المدني من أجل تقييم الوضع، وصقل الأعمال التي ستضطلع بها اليونسكو تضامنا مع الشعب اللبناني في سعيهم لإعادة إعمار عاصمتهم”.

وفي هذا السياق، قالت المديرة العامة: “يستطيع الشعب اللبناني التعويل على الدعم الذي تقدمه اليونسكو عن طريق تعبئة كافة الجهات الفاعلة والمساعدة في صون الغنى الكامن في الحياة الثقافية والتراث في بيروت. وسأكفل أن يتبوأ التعليم والثقافة مكانة مركزية في خضم جهود إعادة الإعمار، وأن تولى الفئات الأشد ضعفا اهتماما خاصا. ويجب أن يكون التعليم والتراث والثقافة الأساس الذي تستند إليه جهود إعادة الإعمار”.

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وجاء في البيان: “تظهر آخر التقييمات التي أجريت أن الانفجار ألحق أضرارا بقرابة 160 مدرسة رسمية وخاصة في بيروت وضواحيها، الأمر الذي سلب أكثر من 85 ألف طالب لبناني وغير لبناني الحق في التعليم. ونظرا لأن إعادة تأهيل المدارس تمثل شرطا ضروريا لضمان الانتفاع بالتعليم الابتدائي والثانوي، فقد كلفت اليونسكو بقيادة الجهود التي يبذلها الشركاء والجهات المانحة لإعادة تأهيل المدارس، والحرص على عدم توقف التعليم قط.

وعلاوة على ذلك، تأثر 8000 مبنى على الأقل في بيروت بالانفجارين، ولا سيما في منطقتي الجميزة ومار مخايل المركزيتين، ويشمل هذا العدد زهاء 640 مبنى تراثيا، من بينها 60 مهددة بالانهيار. وسوف تتصدر اليونسكو التعبئة الدولية الرامية إلى إنعاش معالم الثقافة والتراث في بيروت وإعادة إعمارها، وذلك استنادا إلى تقييم الاحتياجات التقنية للبنان وخطة العمل الدولية للثقافة في بيروت، وذلك بمعية شركائها كافة في لبنان والخارج”.

وذكر البيان أن المديرة العامة لليونسكو ستعقد مؤتمرا صحافيا غدا الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء في قصر سرسق.