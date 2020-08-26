لبنان | نقابة أطباء الأسنان تطلق حملة تضامنية مجانية لمعالجة أسنان المتضررين جراء انفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ دقيقتين

أطلقت نقابة أطباء الأسنان في لبنان – بيروت، بالتعاون مع نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الأسنان في لبنان، حملة تضامنية مجانية تحت شعار “لغد بلا ألم”، لمعالجة المتضررين في أفواههم وأسنانهم من جراء كارثة انفجار مرفأ بيروت، وذلك “إيمانا منها بدورها الوطني، الصحي والإنساني وبأهمية مساندة المواطن المنكوب في صحته، من خلال تضافر جهود أطباء أسنان متطوعين، وبعض مختبرات أشعة ومختبرات أسنان”.

وأوضحت أن “هذه الحملة تغطي عمليات قلع أسنان غير قابلة للمعالجة، علاج العصب، علاج اللثة وجراحتها، ترميم الأسنان، زرع أسنان، وتركيب أسنان ثابتة ومتحركة، وذلك بمبادرات خيرة ومشكورة من شركات غير محلية لأدوات الزرع ومعالجة العصب، وفق الآلية المجانية التالية:

1- وجوب إتصال المتضرر بنقابة أطباء الأسنان على الرقم:01/611222 – 01/611555 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر من الاثنين الى الجمعة.

2- تحدد النقابة مختبرا شعاعيا لتصوير الفكين والأسنان.

3- تقوم النقابة بمهمة تأمين التواصل مع أطباء أسنان متطوعين لمعاينة الحالة الطبية وتشخيصها ووضع الخطة العلاجية اللازمة والمباشرة بها وفق برنامج مدروس.

وشكرت جميع أطباء الاسنان المتطوعين، وثمنت لمختبرات الأشعة Specialized Dental Radiology Center (SDRC), Laboratoire médicale Saint-Joseph “مؤازرتها لهذه الحملة الإنسانية تحسسا منها بآلام إخوانها المنكوبين في الوطن الجريح”.