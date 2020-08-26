لبنان | إسرائيل قصفت مواقع لحزب الله بعد إطلاق نار باتجاه قواتها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة جيئ الاحتلال الاسرائيلي أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن طائراته قصفت مواقع لحزب الله في وقت مبكر اليوم الأربعاء بعد إطلاق نار من لبنان صوب قواته. وأضاف الجيش أن قواته لم تتعرض للإصابة خلال الواقعة.

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