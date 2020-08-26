لبنان | إليكم حال الطقس اليوم والأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

ؤثر طقس صيفي اعتيادي حاليًا على لبنان اليوم ولغاية يوم الجمعة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة قبل ان نتأثر بكتل هوائية حارة تتمركز فوق شبه الحزيرة العربية تؤدي اليى موجة حرّ بدءاً من يوم السبت المقبل وتشتد الاحد والاثنين مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة تلامس ٤٠ درجة بقاعاً و ٣٦ ساحلاً.

طقس اليوم الأربعاء على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و٣١ درجة، بقاعا بين ١٨ و٣٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٩ و٢٧ درجة

٢- الأجواء مشمسة الى غائمة جزئيا مع ضباب على الجبال

٣- الرياح شمالية ٢٠ الى ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة ٧٥٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً بسبب الضباب المحلي

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

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طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

– الخميس: طقس صيفي اعتيادي واستقرار نسبي بدرجات الحرارة ساحلا بين ٢٣ و٣١ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٧ و٣٥ درجة اما على الـ ١٠٠٠م تتراوح بين ١٨ و٢٦ درجة فيما الاجواء مشمسة الى غائمة جزئياً مع تشكل الضباب.

– الجمعة: طقس صيفي اعتيادي واستقرار نسبي بدرجات الحرارة ساحلا بين ٢٣ و٣١ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٧ و٣٥ درجة اما على الـ ١٠٠٠م تتراوح بين ١٨ و٢٦ درجة فيما الاجواء مشمسة الى غائمة جزئياً مع تشكل الضباب.