لبنان | عزل بلدة مجدلبعنا للحد من انتشار كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

للحد من انتشار فيروس كورونا، اصدر محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، قرارا حمل الرقم : 280/2020 قضى بعزل بلدة مجدلبعنا – قضاء عاليه، وجاء في القرار:

“ان محافظ جبل لبنان،

بناء على المرسوم رقم 2075 تاريخ 20/12/2017 (تعيين المحافظ)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959،

بناء على التعميم رقم 13210 تاريخ 12/08/2020 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات باتخاذ اجراءات طارئة تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا،

وبعد الاطلاع على التقرير المتضمن تزايد عدد الاصابات بوباء كورونا في بلدة مجدلبعنا – قضاء عاليه،

وحرصا منا على مقتضيات الصحة والسلامة العامة،

يقرر ما يأتي:

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المادة الاولى: تعزل الاحياء التي تحددها بلدية مجدلبعنا ـ قضاء عاليه وتقفل المحال في البلدة اقفالا تاما لأسبوع من تاريخه باستثناء المحلات ذات الصلة بقطاع الصحة والأدوية (صيدليات، مستوصفات…) ومحال بيع المواد الغذائية على انواعها والسوبر ماركت، شرط اتخاذ إجراءات الوقاية الضرورية والكافية للحد من انتشار العدوى تحت طائلة الإقفال.

المادة الثانية: تكلف قوى الامن الداخلي التنسيق مع بلدية مجدلبعنا لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول وتكليف البلدية التشدد في اتخاذ الاجراءات الوقائية والتزام المواطنين والمقيمين بأصول التباعد الاجتماعي والوقاية وعدم مغادرة المنازل الا في حالات الضرورة القصوى.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره”.