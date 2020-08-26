وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
اعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الثلاثاء، متحدثا في مرسيليا قبل أن تتجه شحنة تزن 2500 طن من المساعدات إلى لبنان، أن على قادة لبنان عدم استخدام الانفجار الذي دمر أجزاء من بيروت هذا الشهر ذريعة لإخفاء حقيقة أن البلاد على حافة الهاوية.
واكد لو دريان، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعود قريبا إلى بيروت ليكرر رسالة مفادها أنه ينبغي للمسؤولين اللبنانيين عدم التنصل من مسؤولياتهم والمضي قدما في إصلاحات جوهرية.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | لو دريان: كارثة بيروت يجب ألا تكون ذريعة لإخفاء حقيقة أن لبنان على شفا الانهيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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