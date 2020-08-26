لبنان | لو دريان: كارثة بيروت يجب ألا تكون ذريعة لإخفاء حقيقة أن لبنان على شفا الانهيار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

اعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الثلاثاء، متحدثا في مرسيليا قبل أن تتجه شحنة تزن 2500 طن من المساعدات إلى لبنان، أن على قادة لبنان عدم استخدام الانفجار الذي دمر أجزاء من بيروت هذا الشهر ذريعة لإخفاء حقيقة أن البلاد على حافة الهاوية.

واكد لو دريان، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعود قريبا إلى بيروت ليكرر رسالة مفادها أنه ينبغي للمسؤولين اللبنانيين عدم التنصل من مسؤولياتهم والمضي قدما في إصلاحات جوهرية.