لبنان | بعد لقائه الوفد القطري.. البطريرك الراعي يسلم وزير الخارجية القطري مذكرة “لبنان والحياد الناشط”

البطريرك الراعي في استقبال الوفد القطري
شدد وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على “وقوف بلاده الى جانب لبنان بشكل مستمر ولا سيما في أوقات المحن”، ناقلا الى البطريرك تحيات امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وركز، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، على العلاقات التاريخية بين قطر ولبنان والبطريركية المارونية وقطر “والتي عززتها زيارة غبطة البطريرك للدوحة”، متمنيًا ان يعود الى لبنان ازدهاره واستقراره.
واثنى على “قوة الشعب اللبناني الذي يتجاوز الأزمات الكبيرة، واليوم هو قادر ايضا على تجاوز المحنة التي يمر بها”.
وسلم الراعي الى الوزير القطري نسخة من مذكرة “لبنان والحياد الناشط” مرفقة برسالة منه الى امير قطر.
ورافق الوزير القطري، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر يرافقه رئيس جهاز أمن الدولة القطري عبدالله محمد الخليفي، وسفير دولة قطر محمد بن حسن جابر الجابر، ومدير مكتب وزير الخارجية القطري سعد بن على الخريجي والوفد المرافق.
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