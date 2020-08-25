لبنان | جعجع بعد لقائه الوفد القطري: المساعدة مشروطة في حال قيام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ 49 دقيقة

التقى رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجيّة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يرافقه، رئيس جهاز أمن الدولة القطري عبدالله محمد الخليفي، سفير دولة قطر لدى الجمهوريّة اللبنانيّة محمد بن حسن جابر الجابر، مدير مكتب وزير الخارجيّة القطري سعد بن على الخريجي والوفد المرافق في حضور النائبين ستريدا جعجع وبيار بو عاصي.

واكد الوزير القطري، عقب اللقاء الذي استغرق ساعة من الوقت، ان الزيارة اليوم الى معراب تأتي في إطار “تضامننا مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه المحنة التي يمر بها لتحقيق رغباته وطموحاته ولكن هذه العملية يجب ان تدعم من الحكومة اللبنانية ليكون هناك توافق بشأن اجندة اصلاحية للبنان حتى نستطيع كدول المشاركة في دعم لبنان للخروج من ازمته”.

وعما اذا ستكون هذه المساعدات عبر المؤسسات ام قنوات اخرى اجاب الوزير عبد الرحمن “المساعدة الانسانية كانت من خلال الصليب الاحمر ومؤسسات المجتمع المدني مجدداً التأكيد على اهمية ان تقوم الحكومة اللبنانية والدولة بالإصلاحات المطلوبة”.

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وتابع، “نحن بالنسبة الينا لا نحدد مفهوم الجدية او عدمها في التعاطي من قبل الدولة اللبنانية في مسألة الاصلاحات بل يجب ان نلمسها جدياً”.

بدوره اشار جعجع إلى ان “اللقاء تمحور بشكل أساسي حول مسألة المساعدات الإنسانيّة للبنان التي ستكون بالوقت الراهن مباشرة للجمعيات الخيريّة”، وقال إن “الموقف القطري مشابه لمواقف باقي الدول العربيّة لجهة مساعدة لبنان في حال قيام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات إلا أنه في حال العكس فهذه الدول غير مستعدة للمساعدة”.

وعن إعلان الرئيس سعد الحريري عدم ترشحه لرئاسة الحكومة رد جعجع ممازحاً، “سأعتبر أنني لم أسمع هذا السؤال”.