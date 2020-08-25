لبنان | ما صحة الأنباء عن خطف ابنة النائب علم الدين؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ 47 دقيقة

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن تعرض ابنة النائب عثمان علم الدين، (16 عاما) لعملية خطف من قبل أحد الاشخاص المحيطين بوالدها والذين يعملون معه ويدعى “و.ح.ع”.

وتحدثت المعلموات حينها أن الخبر انتشر بعد قيام الخاطف باصطحاب الفتاة القاصر (16 عاماً) الى السكن الصيفي في الشمال الخاص بالنائب، ما استدعى قيام موكب الأخير بملاحقة الأوّل، ما ادى لحصول اشتباك مسلح بين الموكب وشبان كانوا مع الخاطف. وتطور الاشتباك ما أدى إلى احتراق احدى سيارات الموكب عبر طريق فرعي من دون وقوع اصابات بشرية. وتجري في هذه الاثناء اتصالات مكثفة لمنع تطور الموضوع، وقد عادت الفتاة إلى منزلها.

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وفي وقت لاحق صدر عن مكتب النائب عثمان علم الدين نفي لتسمية ما جرى بعملية خطف.

ونفى مكتب النائب عثمان علم الدبن أن الحديث المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن خطف ابنة النائب عثمان ووقوع اشكال اثر حادثة الخطف.

وفي السياق نفسه اكدت مصادر مقربة من النائب علم الدين عبر الوسط على ان كل ما يشاع عن عملية خطف لأبنته هو غير صحيح وبث هذة الشائعات عمل مفبرك من خصومه في السياسة فلا يجروء في المنية احد على الأعتداء على حرمات الناس واكمل المصدر قوله بأن النائب علم الدين حينما سأل عن الشائعة قال يحق لخصمك أن يفعل ما يشاء ولم اتوقع بأن الحقد الأعمى اوصل البعض لتناول افراد اسرتي لكن ورغم ذلك سنكمل في ملاحقة من بث هذة الأخبار الكاذبة