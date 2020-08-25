لبنان | الراعي يلتقي وزير الخارجية القطري في بكركي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2020 10:12 مساءً الراعي يلتقي وزير الخارجية القطري في بكركي التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يرافقه، رئيس جهاز أمن الدولة القطري عبدالله محمد الخليفي، سفير دولة قطر محمد بن حسن جابر الجابر، مدير مكتب وزير الخارجية القطري سعد بن على الخريجي والوفد المرافق في الصرح البطريركي في بكركي.

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