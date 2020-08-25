لبنان | الجميّل: كل الدعم لأصحاب المؤسسات السياحية التي قررت العصيان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين سامي الجميل غرد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل على حسابه عبر تويتر قائلاً: “كفى تدابير عشوائية وغير مدروسة من قبل منظومة فشلت بكل شيء. كل الدعم لأصحاب المؤسسات السياحية التي قررت العصيان ووقف دفع المستحقات المتوجبة عليها للدولة. تعب وعرق جبين الصامدين في لبنان لن يذهب هدرا أو الى جيوب المجرمين بعد اليوم”.

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