لبنان | ريفي: داعش الاصطناعية وأخواتها تتحرك غب الطلب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن الوزير السابق اللواء أشرف ريفي البيان الآتي: “داعش الاصطناعية وأخواتها تتحرك غب الطلب، بعد تمهيدات إعلامية وسياسية مكشوفة. تعوَّد المشروع الإيراني أن يستحضر التطرف، وخصوصا التطرف الاصطناعي الذي هو صنيعته لإخافة “الأقليات” التي كان يدعي حمايتها. لم يوفر المشروع الإيراني دم اللبنانيين من كل المذاهب والطوائف. أسال دم الشيعة أولا، ثم دم السنة والدروز، حتى دم المسيحيين الذين ادعى حمايتهم”.

أضاف: “الإرهاب الإيراني يماثل إرهاب داعش، إنهما وجهان لعملة واحدة، اللعبة أصبحت مكشوفة ولم تعد تنطلي على أحد. توحدوا أيها اللبنانيون لإنقاذ الوطن”.