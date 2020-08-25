لبنان | بيار عيسى لـ”صوت بيروت انترناشونال”: “جايينا نيترات الطائفية” وهو أخطر من “نيترات” 4 آب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:18 مساءً - اعتبر الأمين العام لـ”حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة” بيار عيسى أن “أكبر مقاوم هو الشعب اللبناني فالدولة كانت غائبة قبل انفجار 4 آب وغائبة بعد الانفجار”، قائلا: “هذا الشعب شعب مقاوم وإن كان هناك من “اشرف الناس” فهو الشعب اللبناني”.

واعتبر عيسى في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال”، أن المجتمع الدولي حاول تغييب القوى المعارضة، قائلا: “حين يأتي ماكرون ويدعو احزاب السلطة على حساب الشعب فإن بذلك المجتمع الدولي يحاول تغييبنا”.

وردا على سؤال قال: “لم يسلمنا ماكرون اي ورقة وقال انه سيعود وانه سيمرّر المساعدات الفرنسية من خلال المجتمع المدني وقلنا له “لا تؤمن لهم على ادارة المساعدات ولكنك تؤمن لهم على ادارة البلد”؟

وتابع: “عم يتشاطر ماكرون” بالقول إن للسلطة مشروعية دستورية؟ كان عليه أن يأخذ موقفا واقعيا من هذه المنظومة الحاكمة”.

وقال عيسى: ” 72 بالمئة من اللبنانيين يريدون التغيير”، قائلا: “هناك بديل جاهز ورؤية جاهزة وبرنامج جاهز”.

واضاف عيسى: “هل من المعقول في “ثورة جياع” ان لا نجد الاتحاد العمالي العام في الشارع الى جانب الناس؟ هذه السلطة استولت على كل شيء”.

واشار الى أنه “لا يجب خلط الثورة وهي حالة نفسية لدينا جميعنا كمواطنين وبين الجبهة السياسية صاحبة الطرح السياسي الواضح والتي يجب أن تقف بوجه هذه السلطة”.

ورأى عيسى انه “من غير المنطقي أن نحصر منطق المقاومة بفئة واحدة وعبء المقاومة يجب أن يوزّع على كل المواطنين وكلّ المواطنين متفقون على أن اسرائيل عدوّ”.

واعتبر أنه “عمليا هذا النظام انتهى ويجب اقتراح نظام جديد دولة قانون ونموذج اجتماعي يؤمن عدالة اجتماعية “.

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وشدّد على أنه “وكما أن الدولة لا تتجزّأ والسيادة لا تتجزّأ فإن العدالة الاجتماعية لا تتجزّأ”.

وعلّق عيسى على التطورات السياسية والتجاذب السياسي مؤخرا، قائلا: “جايينا نيترات الطائفية” وهو اخطر من “نيترات” 4 آب وهم يعودون اليوم الى خلق الشرخ الطائفي لشدّ العصب”.

وقال: “تسألون اين الثورة؟ الثورة رمّمت منازل ووزعت مواد غذائية وساعدت الناس في الشارع فيما غابت الدولة”، مضيفا: “احزاب السلطة ليست أقوى.. فقط صوتها أعلى”.

وفضّل عيسى عدم الخوض في نقاش حول المواقف الاخيرة للبطريرك الماروني، او المفتي الجعفري الممتاز، قائلا: “افضل الا اعلق على احاديث البطريرك او المفتي بالسياسة فليس عمل رجال الدين الحديث بالسياسة”.

واردف: ” لو اهتمّت الطوائف بتسويق الاخلاق بدلا من السياسية “كانت الدني بألف خير”.

وقال: “هذا النظام السياسي الذي ارتكز على عقد اجتماعي بين الطوائف يجب أن يتغيّر”.

وانتقد الحديث عن حقوق الطوائف، قائلا: “ما هي حقوق الطوائف؟ اتى باسيل ليقول انه سيستردّ حقوق المسيحيين.. فأين المسيحيين اليوم مثلا؟ هل يشربون مياها أكثر من غيرهم من الطوائف؟ او يتمتعون بالكهرباء؟”.

وفي اطار الحديث عن الانتخابات المقبلة، قال: “يجب أن يكون هناك ادارة مستقلة للانتخابات ووضع حدّ فعليّ للانفاق الانتخابي”.

وشدد عيسى على المطالبة بحكومة انتقالية ومنذ 17 تشرين ونحن نطالب بحكومة انتقالية بصلاحيات موسعة برنامج عملها واضح.