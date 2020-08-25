لبنان | مصلحة الليطاني: ايداع دراسات مخاطر سيناريوهات انهيار سد القرعون لدى الجهات المختصة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ 4 دقائق مصلحة الليطاني أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنها: “قامت بإعداد دراسة تحليل مخاطر سيناريوهات انهيار سد القرعون Dam Break analysis. كما وضعت خطة طوارئ لإخلاء المناطق المعرضة للفيضان Emergency Evacuation Plan، حفاظا على الارواح وسلامة السكان على مجرى نهر الليطاني في الحوض الأدنى حتى المصب، وقامت بتحديثها ويوممتها، وعممت خريطة تبين محاكاة خطة طوارئ للمناطق الأكثر تضررا في الحوض الأدنى نتيجة سيناريو افتراضي لانهيار السد وتحديد وقت الموجة لكل منطقة. وتم ايداع هذه الدراسات والمعطيات لدى كل الجهات الامنية والادارية المعنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة وتحمل المسؤوليات كاملة”.

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