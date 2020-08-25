لبنان | وزارة الصحة: 532 اصابة جديدة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:18 مساءً - اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 532 اصابة جديدة بكورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى13687 .

تقرير وزارة الصحة

كيفية توزع اصابات كورونا على المناطق

كيفية توزع اصابات كورونا على المناطق

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