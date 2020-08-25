لبنان | السفارة الإيطالية تنفي ما ورد في صحيفة “الشرق”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ ساعة واحدة علم ايطاليا أكدت السفارة الإيطالية أن المعلومات المنسوبة إلى الحكومة الإيطالية والتي وردت في صحيفة “الشرق” في عددها الصادر بتاريخ 22 آب 2020 بعنوان “الاستخبارات الإيطالية والبنتاغون تأكدتا أن لبنان ضرب بسلاح نووي – غوردون داف: ضرب المستودع في مرفأ بيروت باستخدام سلاح تكتيكي”… لا أساس لها من الصحة.

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