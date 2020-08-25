لبنان | توقيف مروّج مخدرات في صور

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين

توقيف مروج مخدرات في صور

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، أنه ‘توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول نشاط أحد مروجي المخدرات في مدينة صور وجوارها. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها قطعات هذه الشعبة، جرى تحديد هوية المروج، ويدعى:

– (ع. ط.)، مواليد عام 1989، لبناني

وهو من أصحاب السوابق في مجال تجارة وترويج المخدرات ومطلوب للقضاء بموجب مذكرات عدلية بجرم تجارة وترويج مخدرات.

بتاريخ 21/8/2020، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه بكمين محكم في محلة صور – مدخل الحارة القديمة، وبتفتيشه ضبط بحوزته /8/ أكياس نايلون بداخلها مادة السالفيا وكيس نايلون صغير بداخله مادة حشيشة الكيف معدة للترويج.

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بالتحقيق معه، اعترف أنه يقوم بترويج المخدرات في مدينة صور وجوارها لعدد كبير من الزبائن، بحيث جرى توقيف بالتاريخ ذاته اثنين منهم وهما كل من اللبنانيين:

– ح. ج. (مواليد عام 1990)

– م. د. (مواليد عام 1998)

بالتحقيق معهما، اعترفا بتعاطي المخدرات وأنهما يستحصلان عليها من الموقوف (ع. ط.).

أجري المقتضى القانوني في حقهم أودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.