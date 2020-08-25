لبنان | اليونيسيف: تأمين المستلزمات الإنسانية الحيوية لدعم الأطفال والأسر المتضررة من تفجيرات بيروت بلغت 67 طن

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آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2020 5:11 مساءً
اليونيسف
أعلنت اليونيسف في بيان، أنها تمكنت من “تأمين 18 شحنة من المستلزمات الإنسانية الحيوية، التي تبلغ 67 طنا، من خلال جسرين جويين وطرق شحن تجارية لدعم الأطفال والأسر المتضررة من تفجيرات بيروت في وقت سابق من هذا الشهر. وتضمنت الشحنات معدات حماية شخصية حيوية ومستلزمات طبية وصحية وغذائية”.
وأشارت الى أنها تمكنت من “الاستجابة فورا بعد الانفجار، حيث قامت بتوزيع المستلزمات التي كانت في المخزن سابقا في أعقاب الانفجار مباشرة. وفي الوقت عينه، عملت على شراء مستلزمات إنسانية إضافية محليا، حيثما كان ذلك ممكنا، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية (PPE)، ومستلزمات الوقاية من العدوى ومكافحتها (IPC) ومستلزمات النظافة الأخرى، وكذلك المستلزمات لدعم المساعدة النفسية والاجتماعية للأطفال المتضررين. لإكمال المستلزمات التي تم شراؤها محليا، تم إرسال مستلزمات إضافية من مركز الإمداد التابع لليونيسف في كوبنهاغن إلى بيروت، مع التخطيط لتأمين شحنات أخرى في الأيام والأسابيع المقبلة”.
ولفتت اليونيسف الى أنها “مع استمرار ارتفاع عدد حالات COVID-19 في البلاد، تمكنت أيضا من تأمين معدات الوقاية الشخصية ومستلزمات الوقاية من العدوى ومكافحتها بقيمة تفوق 3.5 مليون دولار – خاصة بعد تدمير 10 مجموعات من معدات الوقاية الشخصية في الانفجارات”.
وذكر البيان أنه “تم تأمين المستلزمات الإنسانية بمساعدة الاتحاد الأوروبي لعمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية (ECHO) وحكومة بلجيكا ومن خلال تمويل مقدم من شركة سانوفي”.
ولفت الى أن “اليونيسف تطلب 46.7 مليون دولار أميركي للاستجابة للاحتياجات الفورية للأطفال والأسر على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة. وتركز الاستجابة على الحفاظ على سلامة الأطفال، إعادة تأهيل الخدمات الأساسية الأساسية، وتزويد المراهقين والشباب بالمهارات التي يحتاجون إليها ليكونوا جزءا من الجهود المبذولة لإعادة بناء بلدهم – كل ذلك مع الحد من انتشار وباء COVID-19”.
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